13.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Зеленский отозвал законопроект, грозивший дальнейшим развалом Украины


Президент Украины Владимир Зеленский отменил рассмотрение в парламенте скандальных законопроектов о назначении местных выборов и снятии ограничений с баснословных зарплат чиновников.

Об этом в ходе внеочередного заседания Верховной рады заявил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент направил в Верховную раду письмо с тем, чтобы из сегодняшней повестки дня убрать законопроекты №3809 и №3708. Прошу учесть это при рассмотрении вопросов», – сказал Стенфанчук.

Законопроект №3708 предусматривает снятие ограничения в 47 тысяч гривен на зарплаты чиновников, которое было введено на время карантина. А законопроект №3809 определяет дату и порядок проведения местных выборов, назначенных на осень этого года.

Напомним, накануне руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов заявил, что законопроект о назначении местных выборов имеет все шансы очертить контуры дальнейшего развала Украины.

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