В Киеве хотят официально объявить войну России

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не объявил войну Российской Федерации, поэтому большинство украинского общества вообще не воспринимает конфликт в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, президент Порошенко «будто отгородил часть общества, которая воюет, от другой, которая об этом узнаёт из телевизора».

«Почему так случилось? Возможно, из-за влияния наших западных партнёров, которые не хотели, чтобы мы объявляли состояние войны и прочее, возможно из-за других обстоятельств, но это тот факт, который, к сожалению, имеет место», – сказал дипломат.

Он добавил, что на месте президента объявил бы войну с РФ, чтобы поставить общество на военные рельсы и прекратить поездки жителей Украины в Россию.

«Если бы я был президентом, я бы взял на себя ответственность и решимость, и объявил бы состояние войны с РФ. Тогда это означает, что вся страна переходит на военные рельсы, и тогда каждый из здесь присутствующих и не только здесь присутствующих понимает: у нас война. Нам нельзя ехать сегодня на экскурсию, нам нельзя ехать туда на заработки, нам нельзя ехать на учёбу.

Вот я сейчас прочитал какую-то цифру, буквально на днях была, более 130 тысяч украинцев поехали учиться в Москву, в РФ. Вот вопрос в задаче: если бы была у нас ситуация войны, поехали бы? Думаю, что нет. Тогда так же и наши граждане чувствовали, что это просто аморально, когда мы воюем со страной, туда ехать и чему-то учиться. Чему их там научат? Что у нас фашисты, бандеровцы, бандиты распинают мальчиков и что-то другое? Как можно ехать? Но мы этого, к сожалению, не сделали», – сокрушался Огрызко.

Ранее Огрызко, как сообщал «ПолитНавигатор», пригрозил украинскими ракетами,которые будут способны достать до Москвы.