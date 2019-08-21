21.08.2019
 
Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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В сентябре по Украине ударят российские санкции

Уже в конце августа – начале сентября Украина может столкнуться с мощным топливным кризисом, поскольку поставки из России заблокированы.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил директор департамента экономической политики федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что до эмбарго Украина успела закупить двойной объем дизельного топлива, но что будет дальше – неизвестно.

«Мы пока не ощутили по целому ряду причин – у нас держат курс хороший, упала несколько нефть в цене и в июле завезли дизеля того же в два раза больше, чем в среднем в месяц. То есть до конца августа, а, может быть, еще и в сентябре, мы этого не почувствуем. Но потом это все равно начнет вылазить, если трубопровод не начнет работать. Все равно мы это ощутим», – заявил Саливон.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российское правительство усложнило экспорт на Украину отдельных категорий товаров, в число которых входят уголь, бензин и дизельное топливо. Теперь, чтобы для такого рода поставок придется получить специальное разрешение у Минэкономразвития РФ.

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