В Киеве хотят отправлять за границу по три корабля с зерном в день, осталось найти покупателей

09.08.2022  08:52 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 377
 
Дзен, Зерно, Торговля, Украина, Экономика
Новости Украины

Три украинских черноморских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов, условно – три в день.

Такие расчеты обнародовал в эфире пропагандистского телемарафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Три украинских черноморских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов, условно – три...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Мы рассчитываем, что, в принципе, за месяц даже эти три порта могут обслуживать до восьмидесяти судов. Это может быть условно до трех в день. Как минимум, по одному судну из каждого порта», – сказал Качка.

По его словам, если подобные ожидания оправдаются, можно выйти на показатель экспорта до 3-3,5 млн тонн продукции в месяц.

«…учитывая нашу ситуацию и заблокированный экспорт за предыдущие 5 месяцев, это было бы очень оптимистичным показателем», – добавил Качка.

Кроме того, по его словам, сейчас нельзя озвучивать график, но есть уже десятки заявок.

«Это подтверждение, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение… мы же четко понимаем, что мир нуждается в продовольствии из Украины. Действительно в нем есть потребность и огромный спрос. Это дает нам перспективы верить, что двусторонний режим будет только расти и это будет происходить не месяцами, а уже в ближайшие недели», – резюмировал Качка.

Вместе с тем, реальная ситуация далеко не так оптимистична, как говорит украинский чиновник.

Так, от контракта на поставку украинского зерна уже отказались Египет и Ливан, о чем ранее сообщал ПолитНавигатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть