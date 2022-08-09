В Киеве хотят отправлять за границу по три корабля с зерном в день, осталось найти покупателей

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Новости Украины

Три украинских черноморских порта в месяц смогут обслуживать до 80 судов, условно – три в день.

Такие расчеты обнародовал в эфире пропагандистского телемарафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

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«Мы рассчитываем, что, в принципе, за месяц даже эти три порта могут обслуживать до восьмидесяти судов. Это может быть условно до трех в день. Как минимум, по одному судну из каждого порта», – сказал Качка.

По его словам, если подобные ожидания оправдаются, можно выйти на показатель экспорта до 3-3,5 млн тонн продукции в месяц.

«…учитывая нашу ситуацию и заблокированный экспорт за предыдущие 5 месяцев, это было бы очень оптимистичным показателем», – добавил Качка.

Кроме того, по его словам, сейчас нельзя озвучивать график, но есть уже десятки заявок.

«Это подтверждение, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение… мы же четко понимаем, что мир нуждается в продовольствии из Украины. Действительно в нем есть потребность и огромный спрос. Это дает нам перспективы верить, что двусторонний режим будет только расти и это будет происходить не месяцами, а уже в ближайшие недели», – резюмировал Качка.

Вместе с тем, реальная ситуация далеко не так оптимистична, как говорит украинский чиновник.

Так, от контракта на поставку украинского зерна уже отказались Египет и Ливан, о чем ранее сообщал ПолитНавигатор.