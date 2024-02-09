В Киеве храбрятся: «Рано радуетесь, русские! Сырский вам еще покажет!»

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Киевское правительство должно дать украинскому народу вменяемое объяснение, зачем именно сейчас, «когда Россия прёт», делаются такие радикальные изменения в системе управления ВСУ, как замена главкома Залужного на генерала Сырского.

Об этом на телеканале «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России, как ни удивительно, радуются почему-то. Прочему? Мы не понимаем. Потому что генерал Сырский точно так же брал участие во всех операциях. Почему они начали радоваться, мне пока что непонятно. Я думаю, что генерал Сырский ещё им покажет на деле, что они рано радуются», – заявил Чалый.

В то же время он отметил, что ума приложить не может, зачем это было сделано сейчас.

«Я как гражданин Украины рано или поздно хотел бы услышать какие-то вменяемые объяснения. У меня много вопросов именно к этому конкретному моменту. Почему так, в такой момент, когда Россия на нас прёт, атакует, мы фактически делаем изменения в системе управления вооружёнными силами Украины? Я не понимаю, что такого изменится. Пусть мне всё-таки объяснит наша власть, даст оптимизма. Мне не хватает этих каких-то оптимистичных посылов, чтобы мы все почувствовали, украинский народ, что действительно всё идёт в хорошем направлении», – возмущается украинский дипломат.