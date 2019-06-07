07.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве храбрятся: Топливное эмбарго Кремля – пугалка для внутреннего потребления

Прямой запрет поставок на Украину энергоресурсов и нефтепродуктов из РФ на деле оказался внутрироссийской передачей полномочий по выдаче спецразрешений на вывоз, поданной в красивой обёртке «санкций».

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» с уверенностью заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там постановление, в котором три приложения. Вот в третьем приложении речь идёт о нашей проблеме: нефть, бензин, дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Но речь идёт об изменении режима выдачи спецразрешений на поставку в Украину – всё. Ни слова там нет «запретить».

Любая компания, ведущая торговые внешнеэкономические операции, получает разрешения. Есть субъект – государство, которое выдаёт эти разрешения. До этого это были таможенники российские. От таможенников это передали в Минэкономразвития российское.

Это свои внутренние расклады. Насколько я понимаю, кому-то дали, у кого-то забрали – внутреннее перераспределение потоков, очень красиво, тут, глядишь, и украинская тема подвернулась, потому что можно типа санкции: «Вот напишем, что это санкции». Хотя по факту, ничего санкционного там нет», – резюмировал Землянский, не объяснив, почему пошли в рост цены и так встревожены украинские нефтетрейдеры.

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