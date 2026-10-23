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Дизельная сделка России и США была инициирована Белым домом якобы исключительно для того, чтобы начать процесс ослабления антироссийских санкций, о чём и будет идти речь на саммите АТЭС, куда должен прибыть Дональд Трамп.

Об этом на канале «Насправдi MAX» заявил бывший крымчанин, политтехнолог, а ныне подполковник 1-й ОБрТрО ВСУ Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая ежедневные потребности американского рынка, 12 миллионов тонн дизеля, 300 тысяч тонн [из России] от 12 миллионов, мы понимаем, что это не закроет вообще потребности американцев. И для чего тогда делать такие неоднозначные вещи, которые вызывают много вопросов в США и в Европе, если это не имеет практического смысла? А смысл только в том, что это символ того, что Россия возвращается, что Россия нормализуется, и это начало вывода России из-под санкций. Если мы рассматриваем в таком контексте, тогда понятно, что заключение этого соглашения имеет смысл. Этим посылается такой сигнал, что мы возвращаемся к бизнесу, который был до того. Вот и весь смысл», – печалился Березовец.