В Киеве крайне опечалены: Готовится вывод РФ из-под санкций и возвращение в мировой бизнес

Вадим Москаленко.  
23.10.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Украина


Дизельная сделка России и США была инициирована Белым домом якобы исключительно для того, чтобы начать процесс ослабления антироссийских санкций, о чём и будет идти речь на саммите АТЭС, куда должен прибыть Дональд Трамп.

Об этом на канале «Насправдi MAX» заявил бывший крымчанин, политтехнолог, а ныне подполковник 1-й ОБрТрО ВСУ Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дизельная сделка России и США была инициирована Белым домом якобы исключительно для того, чтобы...

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«Учитывая ежедневные потребности американского рынка, 12 миллионов тонн дизеля, 300 тысяч тонн [из России] от 12 миллионов, мы понимаем, что это не закроет вообще потребности американцев. И для чего тогда делать такие неоднозначные вещи, которые вызывают много вопросов в США и в Европе, если это не имеет практического смысла?

А смысл только в том, что это символ того, что Россия возвращается, что Россия нормализуется, и это начало вывода России из-под санкций.

Если мы рассматриваем в таком контексте, тогда понятно, что заключение этого соглашения имеет смысл. Этим посылается такой сигнал, что мы возвращаемся к бизнесу, который был до того. Вот и весь смысл», – печалился Березовец.

«Эта ставка на то, что это может каким-то образом повлиять на избирателей Трампа, не сработала. Почему я и говорю: это символический жест. Здесь речь шла не о том, чтобы сбить цену, а для того, чтобы сделать нормальным процесс возвращения России в бизнес, на мировые рынки.

Очевидно, об этом будет идти речь на полях саммита АТЭС, который будет проходить уже после довыборов Конгресса 3 ноября», – сокрушался бандеровец.

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