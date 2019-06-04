В Киеве кусают локти, что не пошли на переговоры и развязали войну

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия незаконно использовалась на Донбассе, обстреливая мирное население.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший председатель Совета министров Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Могилев назвал неадекватным использование авиации, танков и артиллерии в конфликте внутри страны.

«Длительное время у нас была антитеррористическая операция. Я прекрасно знаю документы, которые регламентируют проведение антитеррористической операции. Применение танков, авиации и пушек при АТО – таких вещей нет, вооруженные силы при этом не участвуют. В этом участвуют СБУ, МВД, внутренние войска. Когда мы туда ввели вооруженные силы и начали из пушек гасить по городам Донецку, Горловке и так далее – это тоже не совсем адекватные действия.

Надо садиться, договариваться. Один из депутатов действующих сказал, что он получил часы Верховной рады за создание карательных батальонов на Донбассе… Вообще-то карательные батальоны – это функция, работающая против местного населения, а не против боевиков, военных и так далее. Даже додуматься такое сказать «карательные батальоны». Это вообще нонсенс», – заявил Могилев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», генпрокуратура Украины признала незаконность АТО.