В Киеве кусают локти: первые партии продуктов из ДНР заходят на российский рынок

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Новости Украины

Украина сама обрезала все гуманитарные и экономические контакты с ЛДНР, введя экономическую блокаду, собственноручно вытолкнув республики Донбасса на российский рынок.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил эксперт энергетических рынков Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Енакиевский мясокомбинат отправил первые полторы тысячи тонн колбасных и мясных изделий уже на российский рынок. То есть Россия начинает ассимилировать эти неподконтрольные территории не только с гуманитарной точки зрения, а с экономической точки зрения. То, что мы могли сделать. А у нас там враги, вот у нас парадигма, в которой мы живём – там враги. Но мы хотим вернуть. Так мы врагов хотим вернуть или мы хотим вернуть людей, которые живут там? Тогда давайте как-то налаживать, идти по пути экономической реинтеграции», – предложил эксперт.

По его мнению, существуют точки соприкосновения, которые не являются сильными раздражителями для Украины и не пересекают «красные линии».

«Например, затопление шахт, которое грозит и неподконтрольной, и подконтрольной территории, решение экологических проблем. Можно было сделать? Можно. Та же самая колбаса. Можно было налаживать? У нас сейчас за Порошенко, за что гоняются? За торговлю углём? А я очень хорошо помню эту ситуацию. Я тогда общался с менеджерами ДЭТК, они говорили – это позволяет нам удерживать не только экономические показатели, закупать уголь, а это позволяет материку, то есть подконтрольной территории, удерживать контакт с людьми, которые остались там и работают на этих шахтах. Это был канал связи. Это была возможность общения взаимного, что происходит у вас, а что происходит у нас, то есть был контакт. Этот контакт был обрезан экономической блокадой, которая явочным порядком введена «активистами», а потом уже утверждена указом Порошенко. Если мы говорим, что это наша территория – «вот, вы будете финансировать террористов». Ну, окей, а все остальные там 90% живущих, они же не террористы?» – объяснял Землянский.

Напомним, в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о допуске товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, к госзакупкам в России.