«В Киеве масса прорусских людей, мы обязаны их освободить»

17.03.2019, Севастополь, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

Несмотря на террор украинских националистов, цензуру и антироссийскую пропаганду, значительная часть жителей Киева остаётся прорусски настроенными людьми. Россия не должна считать невозможной задачу возвращения лояльного большинства на Украине. Москва должна вынести уроки из действий противника – Запад в свое время сделал ставку на небольшую группу бандеровцев и при грамотной работе смог переформатировать бывшую советскую республику.

Об этом на презентации книги «Война в 16» в Севастополе рассказал экс-советник бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, участник боев в Славянске Игорь Друзь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве до сих пор есть масса прорусски настроенных людей, масса людей достойных и приличных, но их голоса тем более не слышно. Их голос слышен в День крещения Руси, когда по Киеву шел крестный ход в 200 тысяч человек – прихожан Московского Патриархата, которые отвергают дегенеративные проекты Порошенко, томосы-шмоносы и всю эту ерунду.

Ну и на 9 мая очень много киевлян выходят на Бессмертный полк.

То есть нам распространяют мифы, в том числе и некоторые российские СМИ, что в городе Киеве все бандеровцы, и что вообще Украина – отрезанный ломоть.

Вы знаете, американцы так не думали, когда начинали всю эту смуту. А они ее начинали еще в 1991 году, на всю Украину, по данным КГБ, было 5 тысяч активистов украинского национализма на 52 миллиона населения.

Они сказали: «Нам на это плевать, мы переформатируем их сознание, и вся Украина будет наша». И они это сделали, они с самого начала без сомнений планировали войну Украины с Россией.

Я считаю, что и нам нужно точно так же смотреть на эти вещи. Если мы не освободим Украину, то она по-прежнему будет оружием против нас. Я уж не говорю о том, что мы духовно и нравственно обязаны освободить порабощенную землю Руси», – резюмировал Друзь.