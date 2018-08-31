В Киеве мечтают, что заробитчане когда-то вернутся на родину

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинцы еще не скоро начнут возвращаться домой из Польши.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил одиозный посол Украины в Польше Андрей Дещица, известный скандированием матерных речовок под посольством РФ в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, сегодня выехавшие в другие страны ЕС поляки начинают возвращаться в страну, а Украина, по мнению дипломата, копирует развитие Польши с 15 – 20 летним опозданием.

«Если сравнить, как развивалась Польша 15 – 20 лет назад, то Украина продолжает этот путь, может, даже более интенсивно. Следует ожидать, что через несколько лет будут украинцы из Польши возвращаться в Украину и инвестировать в Украину. Это зависит от того, какие мы условия создадим в Украине для развития бизнеса и для развития предприятий», – заявил Дещица.

Ранее украинский посол говорил, что, когда Британия, приютившая польских гастарбайтеров, выйдет из состава Евросоюза, работяги будут вынуждены вернуться на родину и вытеснят украинцев.

Также Дещица сообщал, что сейчас в Польше работает и живет более миллиона украинцев.