Едут и едут! На заработках в Польше оказалось уже больше 1 миллиона украинцев

27.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинцев в Польше уже больше 1 миллиона, а на украинско-польской границе нужно ставить новые и модернизировать уже существующие пропускные пункты. Такие данные, как передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на Интерфакс-Украина, привел посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Сейчас в Польше работает и живет более 1 миллиона украинцев. Точных данных нет, эти данные базируются на количестве выданных национальных виз, разрешений на работу или проживание», – пояснил Дещица, выступая в пресс-клубе XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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При этом около 200 тысяч украинцев уже получили «карту поляка», добавил посол.

То, что соотечественники массово уезжают на заработки, посла, видимо, не особенно огорчает: пан Дещица отмечает, что зато украинцы вносят серьезный вклад в польскую экономику.

Кроме того, по его словам, существует «проблема увеличения и модернизации пунктов пропуска на украинско-польской границе». Заробитчан, видимо, уже так много, что существующие пункты пропуска не справляются.