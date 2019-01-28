В Киеве мечтают о глобальной войне Запада с Россией

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

После 2020 года миру грозит новая мировая война, которая должна будет «обнулить» мировой политический и экономический кризис.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская телерадиокомпания» заявил эксперт Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина уже в войне. Ей удается четыре года, используя помощь Запада, не так по-настоящему чувствовать эту войну, как оно могло бы быть. Но война никуда не делась, опасность не отменена, а просто продлена в будущее. Наиболее вероятный сценарий широкоформатной войны называется разными аналитиками после 2020 года. К этой войне готовится Россия, Украина, хотя в меньшей мере и недостаточно, США, Британия и Европа в целом”, – утверждает эксперт.

“Не видят мировые элиты другого выхода из сложившегося кризиса, а это кризис долгов, кризис мирового порядка, где правящим классам не доверяют их народы. И эта экономическая нестабильность и политическое недоверие составляют ситуацию, из которой мир традиционно выходит через войну», – считает Дацюк.

Напомним, ранее известный российский консервативный публицист, протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что Япония никогда не откажется от мечты о реванше и экспансии, поэтому России следует быть готовой у полномасштабной войне с этой страной.