«В Киеве меня окружали враги, все говорили на русском» – украинская телеведущая

10.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Киевская телеведущая Мирослава Барчук пожаловалась, как она страдала раньше в украинской столице, где практически не говорили на украинском.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», журналистка заявила интервью журналу «Країна»..

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«Вы родились в Киеве, когда здесь на украинском мало кто говорил. Какое отношение к таким было в столице?», – поинтересовалось издание.

«В семье говорили на украинском, но отец отдал меня в русскую школу, потому что считал, что меня надо русифицировать. Для меня, как для многих детей из киевских интеллигентских семей, русскоязычная среда и русская школа означали двойную жизнь. Я жила в украинском художественном диссидентском мире. А выходила за пределы квартиры и оказывалась во враждебном. Для меня это незаживающая рана. Не скажу, что закалило или укрепило. Наоборот», – сказала Барчук.

При этом она рассказала, что ее семья жила в «кагебистском доме», поскольку ее отец, заслуженный артист УССР Анатолий Барчук, сыграл роль советского разведчика Ивана Кудри. Отметим, что в советское время Барчук часто играл советских офицеров и коммунистов. В 1990 – 2000 годы он снимался сниматься в российских фильмах – например, сыграл майора Овчарова в ленте «Русский треугольник».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», львовская журналистка Соломия Витвицкая призналась, что Киев сделал из нее русскоязычную.