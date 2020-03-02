В Киеве на месте беспорядков националистов выставили почетный караул

02.03.2020, Киев, Максим Карпенко

На площади перед Верховной Радой выставили будку с почетным караулом по аналогии с дворцом британской королевы. В 2015 именно здесь в Киеве произошли беспорядки, когда украинские националисты, пытаясь сорвать голосование за предоставление Донбассу особого статуса, взорвали гранату, в результате чего погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Представляя церемонию, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новая традиция будет существовать «много-много лет», а ее внедрение делает Украину «современным государством».

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«Традиция, которую мы сегодня начинаем вместе с Национальной гвардией – это хорошая традиция, которая будет существовать много-много лет – поднятие флага и Почетный караул в выходные и праздничные дни. Такое много где, в разных странах мира. И я думаю, что Украина не должна отставать от этого позитивного хорошего и почетного тренда. Мне особенно важно, что именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 здесь, на этой площади, погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины. Я думаю, что мы это должны помнить, мы должны сделать так, чтобы это никогда не повторилось», – заявил Разумков.

Нововведение украинского руководства стало поводом для появление фотожаб.