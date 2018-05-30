30.05.2018

1 621 просмотров

В Киеве начали осознавать, что нужно идти на прямые переговоры с ЛДНР

Украина потеряла суверенитет на Донбассе и не может его вернуть военным путем, а потому путем к решению кризиса могут быть лишь прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По словам экономиста, без компромиссов и уступок Киев не сможет вернуть себе территорию Донбасса.

«Что касается суверенитета, так надо понимать, что Украина уже утратила суверенитет над этими территориями и что военным путем Украина не в силах решить этот вопрос. Поэтому надо вести переговоры. И мало того, я скажу больше – этот отказ от ведения переговоров с теми людьми, которые там верховодят в ОРДЛО, это тоже ошибка. Должны быть прямые и постоянные переговоры и компромиссы должны быть найдены. Без компромиссов вернуть эти территории в состав Украины либо невозможно, либо ценой чрезвычайно большой крови и с той, и с другой стороны», – заявил Суслов.