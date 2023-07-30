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В Киеве приступили к демонтажу герба СССР на монументе Родины-матери. Украинские вандалы режут на куски герб, закреплённый на щите, который держится на руке скульптуры.

Снимки и видео распространяются в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свидомые монтажники приветственно машут сверху зевакам.

Ранее на замену гербу СССР был изготовлен огромный тризуб из импортного металла, так как на Украине своего материала не нашлось.

Как известно, не все больные украинством свидомые удовлетворены заменой герба на тризуб. Они требуют сноса всей скульптуры.

«А тризуб на бабе… я считаю, что это большая гадость, и эту бабу как символ советской империи также нужно снести. И 20 миллионов гривен можно пустить на дроны», – заявила депутат Верховной рады, ационалистка София Федына.