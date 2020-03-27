В Киеве начали вышвыривать стариков из общественного транспорта
В украинской столице пожилому мужчине из-за отсутствия медицинской маски на лице и спецпропуска силой воспрепятствовали зайти в троллейбус.
Соответствующее видео на своей странице в «Фейсбук опубликовало сообщество «Киев оперативный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Без маски и без специального пропуска…. Как вам?», – поинтересовался автор поста.
После потасовки с мужчиной, возможно, водителем или кондуктором, который был без маски, старик в бессильной злобе начал колотить кулаками по закрывшейся перед ним двери.
Примечательно, что рядом на костылях и без маски стола старушка, которой, по всей видимости, также не дали возможности зайти в троллейбус.
Напомним, что в Киеве фактически прекратил работу общественный транспорт. Теперь проезд разрешен исключительно по спецпропускам.
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Спасибо!
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