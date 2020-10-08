В Киеве надеются на исчезновение пенсионеров к 2050 году

08.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Демографы скептически относятся к предложению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля срочно переходить на накопительную пенсионную систему, поскольку, по его словам, уже через 15 лет Киев не сможет платить пенсии.

Об этом в частности, передает корреспондент «ПолитНавигатора»», в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявила ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко.

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Эксперт обратила внимания, что оптимальный период накопления для пенсии составляет примерно 40 лет.

«Конечно, проблема накопительных пенсий в том, что мы не можем ждать так долго. Если вернуться к демографии, то к 2050 году у нас будут самые сложные годы, а дальше ситуация более-менее выровняется. После 2050 года начнут выходить на пенсию менее многочисленные когорты родившихся в 90-х годах. Тогда рождаемость резко сократилась.

То, что сейчас чувствует наш рынок труда и наша экономика – нехватка людей трудоспособного возраста – приведет к уменьшению числа пенсионеров после 2050 года. Уже будет не такая сложная ситуация. Количество пожилых людей начнет уменьшаться», – говорит Ткаченко.