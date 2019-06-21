В Киеве накануне выборов очкуют из-за погрома в Тбилиси

21.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Антирусский погром, спланированный грузинской оппозицией, должен стать для Украины сигналом, что проигравшие политические силы очень часто после поражения переходят к агрессивным действиям.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Алексей Якубин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы должны отслеживать ситуацию в Грузии, в Молдове, потому что в Грузии тоже недавно были выборы, где победила кандидат, не связанная с партией Саакашвили. Я, кстати, не исключаю, что эта ситуация для нас тоже должна быть сигналом, что те политические силы, которые проигрывают выборы, именно выборы, они, к сожалению, очень часто на этом не останавливаются и продолжают нарабатывать какие-то невыборные планы.

И в этом заложена опасность, потому что как раз в чём плюс нашей страны, что сейчас у нас произошла ротация с помощью выборов, и очень важно, чтобы какое-то агрессивное меньшинство в результате не диктовала всему обществу свою волю. Это очень часто происходит, когда выборы пренебрегаются как институт», – поделился опасениями политолог.