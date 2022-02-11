В Киеве напуганы – уже больше месяца корабли НАТО не заходят в Чёрное море

11.02.2022  19:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Корабли НАТО перестали заходить в Чёрное море из-за сформированной Россией крупной военно-морской группировки в Средиземном море.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил украинский эксперт Виктор Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Корабли НАТО перестали заходить в Чёрное море из-за сформированной Россией крупной военно-морской группировки в...

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«Мы надеемся, что наконец-то закончится эта «новогодняя пауза», у нас со 2 января уже месяц и десять дней нет ни одного корабля НАТО в Чёрном море. Эта удивительная пауза, она самая большая с 2014 года.

Я думаю, что это связанно с тем, что россияне сформировали огромную военно-морскую группировку в Средиземном море, и они оттягивают и удерживают там корабли НАТО. Мы рассчитываем и ставим вопрос, чтобы как можно быстрее у нас в Чёрном море появились ракетные корабли стран НАТО», – бьет тревогу Клименко.

Напомним, ранее в Москве отметили, что Россия показывает НАТО и США готовность военным путем противостоять угрозам с их стороны.

Кроме того, ранее в Москве заявили, что Россия закрывает отдельные районы Черного и Азовского морей для мореплавания в связи с плановыми учениями.

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