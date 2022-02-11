И на суше, и на море: Россия перешла к демонстрации силы

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Новости Украины

Россия показывает НАТО во главе с США готовность военным путем противостоять угрозам с их стороны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих, капитан 1 ранга в отставке Олег Шведков, давая оценку масштабным военно-морским учениям ВМФ России.

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«Концентрации в Черноморском регионе такой уникальной морской группировки по количеству задействованных в ней кораблей с ударным оружием в постсоветский период я не припомню. А развертывание там еще и отряда из шести больших десантных кораблей придает учениям статус демонстрации силы», – сказал Шведков «Независимой газете».

Также он обратил внимание, что одновременно с морскими проходят учения в Белоруссии.

«Россия показывает готовность военным способом заставить НАТО и прежде всего США отказаться от угроз, которые нарастают в результате «украинского кризиса». Идет война нервов. Это опасно, потому что провокация или неосторожные действия с любой стороны – украинских националистов, Вооруженных сил Украины или милиции ДНР – могут привести к катастрофическим последствиям, то есть началу реальных боевых действий», – считает аналитик.

В свою очередь военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин обращает внимание на переброску элитных американских подразделений, в частности 82-й воздушно-десантной дивизии, в Восточную Европу.

«От США и НАТО идут заявления о том, что их войска не будут участвовать в возможных военных действиях в Украине. В Румынии и Польше уже есть американские воинские контингенты. Но их усиливают и подразделения размещают поближе к украинской границе. Зачем? Чтобы сдержать возможный поток беженцев? Но в этом должны участвовать миротворцы, а не боевые подразделения и десантники, переброшенные в Польшу и Румынию», – говорит Шульгин.