В Киеве напуганы: Защитники Донбасса укрепляют позиции  

05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

На украинском телевидении негодуют: ЛДНР во время перемирия оборудуют новые и укрепляют новые наблюдательные пункты.

Соответствующий сюжет показали в эфире телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До объявления перемирия, несмотря на то, что действовали другие перемирия, противник продолжал обстрелы, которые вызывали пожары. Тут нет никаких пожарников, и если что-то горит, то мы тушим это своими силами», – рассказал украинский военнослужащий.

Чтобы придать своим словам убедительности, украинские пропагандисты показали разрушенные дома прифронтового Широкино, а также две «вражеские мины» – торчащий из земли старый хвостовик миномётной и положенную на траву новенькую наземную.

«По нашей территории таких сюрпризов со стороны прилетало буквально раз по 7-8 на день, постоянно. Чем они опасны – потому что много неразрывов, ими усеяна вся территория», – сообщил всушник с позывным «Степашка», крутя в руках хвостовик миномётной мины.

В свою очередь, военнослужащий «Майорчик» возмутился тем, что «сепаратисты» занимаются укреплением своих позиций.

«Выходят в полный рост, то бишь без страха, проводят окопные работы, затягивают маскировочными сетками, затягивают, прощупывают. Стрелять – не стреляют, но делают новые СП и наблюдательные пункты», – сказал он.

Завершился сюжет мыслью, что от установленного перемирия ничего хорошего Киеву ждать не стоит.

«Перемирие – это ожидание. Враг у нас непредсказуемый, мы не знаем, что может получиться с этого перемирия. Мы не знаем, очень тяжело ждать», – добавил военнослужащий «Ромчик».

Напомним, накануне в Донецке сообщили, что по приглашению националистов в зону «ООС» прибыл одиозный украинский пропагандист Андрей Цаплиенко с задачей снять фейковый репортаж о якобы несоблюдении защитниками Донбасса режима тишины.