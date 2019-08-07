В Киеве не исключают, что погибшие морпехи сами нарвались на ответный огонь

07.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Четверо погибших на днях в Донбассе украинских военнослужащих могли сами спровоцировать огонь, попытавшись прорваться в «серую зону».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина потеряла четырёх солдат сейчас. С чего там начиналось? Опять же, в сетях пишут, что якобы Украина попыталась прорвать или залезть на серую территорию, с другой стороны, говорят, что это провокация боевиков или как их называют, повстанцы, не знаю. По-разному», – отметил Быстряков.

Политолог Елена Дьяченко также подчеркнула, что в соцсетях Донецка продолжают обсуждаться непрекращающиеся обстрелы и гибели мирных граждан, что совсем не свойственно перемирию.

«Знаете, в разгар информационной радостной кампании о том, что наступило перемирие две недели назад, все соцсети Донецка писали как раз об обстрелах, поэтому трудно говорить о том, что происходит на самом деле, если информация из Киева и Донецка кардинально отличается. Если Донецк постит погибших своих мирных жителей, а мы говорим о том, что мы добились перемирия. Здесь, мне кажется, эта история не «вдруг» и не на ровном месте, потому что такое ощущение, что боевые действия не прекращались с обеих сторон», – заявила эксперт.

На вопрос, почему украинские журналисты не ездят в ЛДНР освещать происходящую ситуацию, политтехнолог Андрей Золотарёв ответил, что даже если бы такие журналисты нашлись, они бы не отделались от проблем с украинскими спецслужбами.

«Я боюсь, что тот журналист, который сумеет выполнить те формальности со стороны соответствующих служб ДНР и ЛНР, который найдёт общий язык с той стороной, им займутся спецслужбы вплотную уже здесь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дмитрий Василец многое мог бы рассказать, во что обходится попытка навести мосты и выяснить», – отметил Золотарев.

Дьяченко также добавила, что Киеву необходимо самому налаживать информационные мосты с республиками, а не сваливать всё на журналистов.

«Я думаю, что не на журналиста эту функцию нужно в разгар боевых действий возлагать, а всё-таки власть должна налаживать эти мосты и делать всё, чтобы не нужно было ездить узнавать, обстреливаем ли мы их. А просто вопрос обстрелов с обеих сторон как-то решить уже», – резюмировала она.

Как сообщал ПолитНавигатор, в Донбассе погибли четыре морских пехотинца, принимавших участие в карательной операции.