20.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве не исключают, что Зеленский пойдет на переговоры как с РФ, так и с ЛДНР

Вступивший сегодня в должность президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Российской Федерацией, но выставил условием для этого обмен пленными.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, обмен пленными, если он состоится, станет маркером того, что кризис на Донбассе движется в сторону мирного урегулирования.

«Он готов к переговорам. И с Российской Федерацией, и даже, возможно, те или иные форматы, которые предусматривают включения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он готов к компромиссу в этой части ради прекращения гибели людей… Условие первое Зеленский уже назвал – это возвращение украинских пленных. Я думаю, что в ближайшее время нужно ожидать масштабного обмена военнопленными и с Российской Федерацией, и с ОРДЛО. Это станет маркером того, что действительно дело движется в направлении мирного урегулирования», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть