В Киеве не исключают, что Зеленский пойдет на переговоры как с РФ, так и с ЛДНР

20.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Вступивший сегодня в должность президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Российской Федерацией, но выставил условием для этого обмен пленными.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, обмен пленными, если он состоится, станет маркером того, что кризис на Донбассе движется в сторону мирного урегулирования.

«Он готов к переговорам. И с Российской Федерацией, и даже, возможно, те или иные форматы, которые предусматривают включения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он готов к компромиссу в этой части ради прекращения гибели людей… Условие первое Зеленский уже назвал – это возвращение украинских пленных. Я думаю, что в ближайшее время нужно ожидать масштабного обмена военнопленными и с Российской Федерацией, и с ОРДЛО. Это станет маркером того, что действительно дело движется в направлении мирного урегулирования», – заявил Бортник.