В Киеве не хотят верить, но боятся югославского сценария

26.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Судьба Украины и возможность ее распада по так называемому югославскому сценарию зависят от решений нового президента Владимира Зеленского и его «молодой» команды.

Об этом в эфире YouTube-канала киевского политолога Юрия Романенко заявил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что все-таки нет. Я согласен, не надо было оттягивать языковой вопрос. Почему он такой острый? Потому что подтянули под выборы, потому что каждый хотел сыграть на этом вопросе и получить голоса избирателей.

Голоса избирателей, наверное, получит, но и получилась не очень устойчивая ситуация в обществе, разобщенное общество, как и по Томосу ситуация. Нужно ли было это делать в предвыборный момент? Все это под выборы имеет другую окраску.

Я, все-таки, более оптимистичен, и возможности у нас есть выровнять ситуацию, но, вместе с тем, мы можем упустить эти возможности, если не будем грамотно выстраивать свою политику. Поэтому у нового президента и его команды есть возможность, маневр, доверие украинских граждан – все это большой плюс, который можно использовать для нашего всеобщего блага», – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявлял, что если Владимир Зеленский не решит основные проблемы быстро и эффективно, то в скором времени Украина повторит судьбу Югославии.