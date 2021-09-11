В Киеве не видят опасности вторжения из Белоруссии, «змагары» думают иначе

11.09.2021 23:26 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина не видит угрозы наступления со стороны Белоруссии в результате совместных белорусско-российских учений «Запад-2021». Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Наева, Украине известны полигоны, на которых проходят учения, а также количество задействованных войск, но ситуация при этом может измениться в любой момент.

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«Вероятность угрозы широкомасштабного наступления со стороны Российской Федерации, она у нас есть с 2014-го года. Соответственно, мы готовимся и отрабатываем планы. Это обычная военная практика, это делают во всех странах мира, которые знают, что нужно с этим делать. Что касается этих учений, они декларированы как совместные учения Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь, они идут на известном количестве полигонов. Нам известно количество войск, и на данное время непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок, также соответствующих подготовительных мероприятий касаемо агрессии по отношению к Украине не видно. Но обстановка динамическая, она меняется, у нас есть соответствующие разведывательные органы, которые отслеживают ситуацию, есть военные руководители, в частности я лично, которые знают ситуацию. И мы знаем, когда, что и какие адекватные меры предпринять», – заявил Наев.

При этом, член Координационного совета белорусской оппозиции, беломайданщик Павел Латушко заявил, что Наев недооценивает угрозу учений:

«Фактически сейчас мы видим расширение военного присутствия России на территории Белоруссии. И это серьезная угроза для независимости и суверенитета Белоруссии, это реальная и серьезная угроза для независимости и суверенитета Украины… Сейчас мы видим налицо проведение самых масштабных учений «Запад 2021». По различным оценкам, не знаю, какими сведениями обладает разведка Украины, там может находиться до 200 тысяч солдат, офицеров Вооруженных сил Российской Федерации. Мы реально видим, об этом говорили секретарю Совета безопасности Украины еще в январе этого года об угрозе создания военных баз России на территории Белоруссии. Такие две военные базы уже появились в виде учебных боевых центров. Один из них в городе Гродно – это зенитно-ракетные войска России уже размещены. Вторая учебная база в Барановичах – это авиаполк Су-30. Эти Су-30 уже, как я понимаю, находятся возле государственной границы Белоруссии и Украины, в 70-ти километрах от границы находится город Киев. Если вы не считаете, что это реальная угроза, то это очень существенная угроза для безопасности Украины», – припугнул беломайданщик.