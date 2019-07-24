В Киеве не ждут ничего хорошего от нового британского премьера

24.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ставший новым премьер-министром Великобритании Борис Джонсон ослабит позиции ЕС, которому еще больше будет не до украинских проблем.

Об этом киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал эксперт-международник аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса.

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«Украине не выгоден жесткий Brexit, за который выступает новый премьер-министр Британии Борис Джонсон, потому что он ослабит Евросоюз. В этом случае европейские политики еще больше погрузятся в свои проблемы и вопросы Украины отойдут на второй план. Украине придется заново подписывать торговые договоры с Британией после выхода ее из ЕС», – сказал эксперт.

При этом он отмечает, что системных отношений между Киевом и Лондоном практически никогда и не было, а потому появляется шанс их перезапустить.

«Можно было бы выторговать для себя лучшие возможности, но это маловероятно – наша внешняя политика очень своеобразная: она имеет рефлексивный, оперативный характер. У нас нет стратегии по направлениям, мы не понимаем, чего мы хотим от Британии, нет эффективных отношений, сложившихся с ней. Наши отношения опираются только на противодействие России, а этого недостаточно. Для того, чтобы заключить торговую сделку, надо понять, какие у нас торговые интересы в Великобритании», – резюмировал Куса.

Напомним, что граждане Великобритании на референдуме поддержали выход страны из ЕС.

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