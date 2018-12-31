Минобороны Украины повесило на РФ Каталонию, Косово, Брексит и желтые жилеты

31.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Происходящие в мире события последних лет подтверждают, что Украина является основой европейской безопасности.

Об этом в интервью журналу “Український тиждень” заявил замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Пет­ренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“С 2014-го мы постоянно говорим, что защищаем не только Украину, но и европейские ценности, наше государство является основой европейской безопасности. Многие считали это пафосной риторикой. Но если посмотреть на события, которые произошли, то мы увидим Солсбери, Brexit, «желтые жилеты» во Франции, каталонский сепаратизм, вспомним выборы в США. Так же стоит понять, чего хотят Венгрия и Косово, Сербия. И когда мы говорим, что Россия пытается повлиять на европейское единство и НАТО, то всегда найдутся конкретные примеры”, – сказал замминистра обороны.

По его словам, целью большой геополитической игры Кремля является “как минимум сохранить, а то и расширить свои полномочия по формированию мирового порядка”.

“А мы здесь находимся на передовой и вынуждены отвечать на эти попытки, применяя национальные ресурсы. Прежде всего речь идет о наших людях”, – утверждает Петренко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст заявил, что хорошо бы повесить на Россию и организацию протестов во Франции.