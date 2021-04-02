В Киеве неонацисты продолжают кошмарить бизнес Медведчука

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несколько десятков боевиков из неонацистской группировки «Национальный корпус» провели акцию под офисом сети автозаправок Glusco в Киеве.

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе «Нацкорпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего в акции приняло участие около двух десятков наци.

Действие происходило возле главного офиса компании в БЦ Eleven по улице Соломенской, 11. Около центрального входа активисты развернули транспарант с надписью «Нет бизнесу оккупанта».

Они требовали прекращения работы сети АЗС «Glusco» на Украине, разрыва любых отношений с Россией и усиления санкций против депутата Рады и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Если говорить глобально – мы считаем, что в интересах украинского государства, её экономической и социальной безопасности, любые отношения с Россией необходимо разорвать – как дипломатические, так и торгово-экономические.

Мы увидели и услышали первые шаги решений СНБО о санкционном списке, в котором есть Медведчук. Но мы не увидели конкретных, действенных последствий. Да, были у кого-то обыски, проводились аресты, что-то где-то даже частично не работает, но всё равно российский бизнес под разными личинами, продолжает здесь работать.

И то, что в 2015 году «Роснефть» сменила вывеску, название, сделала ребрендинг, распродала свою франшизу – мы говорим, чтобы любая их прибыль не продолжила финансировать убийства украинских воинов, украинского населения на Востоке Украины, чтобы они не продолжили финансировать терроризм внутри страны, в мирных городах.

Но они продолжают так или иначе навязывать нам дружбу с Россией за любую цену. Но, к сожалению, эту цену платят украинские защитники, воины – цену мира и спокойствия других городов, кроме Донецкой Луганской областей, где идёт война», – сказал руководитель киевской организации Национального Корпуса Сергей Тамарин.

После чего наци разрисовали ступеньки на входе в офис, написав на них красной краской «Glusco = Медведчук = Путин» и зажгли файера.

Напомним, ранее радикалы «Нацкорпуса» залили краской и заблокировали работу одной из автозаправок автозаправки сети Glusco.