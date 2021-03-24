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24.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Беспорядки, Дзен, погромы, Политика, Украина, Энергетика
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Вслед за офисом Зеленского в Киеве наци громят заправки Медведчука

Новости Украины

В Киеве в районе станции метро «Берестейская» группа праворадикалов залила краской и заблокировала работу автозаправки сети Glusco.

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе «Нацкорпуса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе акции несколько десятков националистов заложили въезд на заправку кирпичами, установили баннеры «Зачищено из-за финансирования терроризма».

После этого они принялись разрисовывать здание заправки баллончиками и обклеивать его стикерами «СБУ – давай, закрывай спонсоров терроризма».

Однако, по-видимому, этого радикалам показалось мало, и они просто облили здание красной краской, которая, по словам самих националистов, должна символизировать пролитую в Донбассе кровь.


Объяснили свой беспредел члены «Нацкорпуса» тем, что эта сеть имеет отношение к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Российской Федерации, а значит является «спонсором терроризма».

«Так как это сеть заправок, сейчас, одновременно, такие акции происходят и на других станциях.

Национальный корпус требует закрыть деятельность спонсоров терроризма. Именно поэтому мы проводим акцию против сети заправок Glusco. Удивительно, почему на восьмой год украино-российской войны Украина прямо или непосредственно ведёт бизнес с оккупантом. Таким образом мы экономически зависим от страны-агрессора России», – прокомментировали националисты.

Кроме того, члены «Нацкорпуса» потребовали расширения санкций против «пророссийских» политиков и компаний.

Напомним, ранее стало известно, что именно политик Виктор Медведчук закупал топливо у РФ и контролировал порядка 40% рынка дизельного топлива на Украине, которое поставлялось в том числе и в ВСУ.

Также мы рассказывали, что в Киеве праворадикалы разгромили офис президента Украины Владимира Зеленского.

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