В Киеве обещают «к концу лета захватить Крым и Донбасс»

До конца лета 2023 года ВСУ якобы захватят Крым и Донбасс, «вернув Украину в границы 1991 года».

Об этом в эфире признанного иноагентом телеканала «Дождь» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Позиция по части того, что украинская армия должна до конца лета сего года освободить полностью территорию Украины в границах 1991 года (думаю, к августу план будет реализован), основывалась на, в том числе, очень уважаемых военных экспертов и генералов», – вещал он.

«Итог контрнаступательных мероприятий очевиден – до конца лета сего года выход на государственные границы Украины образца 1991 года.

В качестве «доказательства» Селезнев сослался на слова видных западных русофобов и позицию генерала ВСУ.

«Один из них – генерал бен Ходжес. Он в своё время заявлял, что Путин будет пробивать сухопутный коридор из Донецка в Крым, и будет стремиться дополучить доступ к Днепропетровску и Одессе.

Вторая фамилия – это бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Он тоже уверен, что до конца августа сего года Украина не будет освобождена от российских оккупантов.

И я не могу не вспомнить имя генерала Буданова. Он является руководителем военной разведки Украины. Человек, который имеет огромный пласт информации. Именно он утверждает, что до конца августа 2023 года Украина будет освобождена от российских оккупантов», – поделился своим «экспертным мнением» Селезнев.