В Киеве обещают «к концу лета захватить Крым и Донбасс»

Вадим Москаленко.  
16.01.2023 23:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 474
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


До конца лета 2023 года ВСУ якобы захватят Крым и Донбасс, «вернув Украину в границы 1991 года».

Об этом в эфире признанного иноагентом телеканала «Дождь» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

До конца лета 2023 года ВСУ якобы захватят Крым и Донбасс, «вернув Украину в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Итог контрнаступательных мероприятий очевиден – до конца лета сего года выход на государственные границы Украины образца 1991 года.

Позиция по части того, что украинская армия должна до конца лета сего года освободить полностью территорию Украины в границах 1991 года (думаю, к августу план будет реализован), основывалась на, в том числе, очень уважаемых военных экспертов и генералов», – вещал он.

В качестве «доказательства» Селезнев сослался на слова видных западных русофобов и позицию генерала ВСУ.

«Один из них – генерал бен Ходжес. Он в своё время заявлял, что Путин будет пробивать сухопутный коридор из Донецка в Крым, и будет стремиться дополучить доступ к Днепропетровску и Одессе.

Вторая фамилия – это бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Он тоже уверен, что до конца августа сего года Украина не будет освобождена от российских оккупантов.

И я не могу не вспомнить имя генерала Буданова. Он является руководителем военной разведки Украины. Человек, который имеет огромный пласт информации. Именно он утверждает, что до конца августа 2023 года Украина будет освобождена от российских оккупантов», – поделился своим «экспертным мнением» Селезнев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть