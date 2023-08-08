В Киеве обещают снести украинскую власть после окончания войны
Поскольку киевское руководство под предлогом войны лишает свой народ последних прав, сразу после прекращения боевых действий в «незалежной» может произойти крупный социальный взрыв.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости live» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии напомнили о предложении руководителя «Института будущего» Вадима Денисенко запретить мужчинам после войны выезжать за границу, и поинтересовались, как на такой шаг может отреагировать общество.
«Это будет очень серьёзный взрыв. Потому что население и так уже терпит, понимая, что идёт война. Терпит, что у нас не работает Конституция, что у нас ломается через колено ряд гражданских свобод.
У нас на сегодняшний день не действует ни одна гражданская свобода – у нас нет права на свободу слова, нет права выбора, нет права массовых собраний. Всё у нас объясняется войной», – сказал Бондаренко.
«И если завтра закончится война, а нам скажут, что и дальше не будет прав, не будет права на перемещение, на свободный выбор места проживания, вы должны ещё терпеть – это приведёт к огромному взрыву, который просто сметёт украинскую власть», – добавил он.
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