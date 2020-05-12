В Киеве обеспокоенные «историки» ломали головы, как отобрать у русских Великую Победу

12.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы развалить Россию, русофобская коалиция должна создавать пропагандистские интернет-ресурсы и внушать гражданам РФ ложь о Великой Отечественной войне.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва, бежавший из РФ, где против него возбуждено уголовное дело за хищение в особо крупном размере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока будет нынешний политический режим в России, будет сохраняться эта идеология героического прототипа. С этим действительно что-то нужно делать, потому что устойчивость режима определяется именно силой его скреп.

На мой взгляд, необходимо делать очень простую вещь, это делается уже сейчас, просто масштаба очень не хватает, а именно находить, собирать, концентрировать на специальных информационных ресурсах правду о той войне, правду о том, что победила не только Россия.

А затем вот этот контент через социальные сети продвигать в России для граждан России, для того, чтобы они погружались из идеологии скреп в обычную человеческую правду», – призвал «профессор».

По мнению другого «ученого», молдавского историка Руслана Шевченко, Москва использует историю не только для сплочения советского народа, но и для оправдания своих «преступлений по всему миру».

«Хотелось бы подчеркнуть, зачем используется Великая Победа в пропаганде нынешней Российской Федерации. Во-первых, в целях подчёркивания единства бывшего советского народа, под руководством, разумеется, Российской Федерации.

Это позволяет подчёркивать ее особенную роль и отвлекать внимание мировой общественности от граждан бывшего СССР и преступлений, которые совершила Россия на территории стран Восточной Европы и на территории собственных республик. И в процессе борьбы с иностранным влиянием создавать информационный фонд для рассказов только о жертвах со своей стороны», – заявил «историк».

С ним согласился директор центра «Украинский меридиан» Дмитрий Левус, который добавил, что Россия якобы пользуется статусом победительницы фашизма, чтобы скрывать свои «преступления».

«Это вот выставление все время на передний план именно той части Второй Мировой войны, в которой принимал участие Советский Союз, выхваленные его только роли – это такой очень удачный способ для того, чтобы получить алиби от преступлений экстремизма и тех преступлений, которые Кремль совершал потом и совершает сейчас.

То есть, о чем можно говорить, какие можно предъявлять обвинения стране, которая разгромила нацизм и разгромила фашизм», – добавил русофоб.

В свою очередь, украинский политолог Алексей Кафтан цинично поблагодарил коронавирус за отмену парада Победы в Москве.

«Это легитимация прежде всего нынешней политики притязания России на ключевую роль в мире, отсюда идёт дихотомия что не красное – то коричневое.

То есть, ты выбирай – ты с нами или ты против нас, ты наше зло или ты олицетворяешь собой то зло, против которого мы воюем, ну а, в конце концов, победителя не судят.

Проблема в том, что в этом году схема дала сбой, спасибо коронавирусу, парад не состоялся», – резюмировал украинец.

Напомним, ранее московские и донецкие эксперты сошлись во мнении, что гибридная информационная война против РФ уже давно идёт на территории России.