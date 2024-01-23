В Киеве обречённо вздыхают: «Сопротивление России в Европе будет минимальным»

Вадим Москаленко.  
23.01.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если украинцы «годами и поколениями» впитывали тотальный нацизм и готовились к войне с «москалями», то европейцы не смогут оказать должного сопротивления вторжению России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский «эксперт по долгосрочным стратегиям», основатель существующего на западные гранты аналитического центра pro.mova Евгений Глебовицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если украинцы «годами и поколениями» впитывали тотальный нацизм и готовились к войне с «москалями»,...

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«Если мы не будем подгонять и ускорять наших партнёров, есть риск, что они позапрягают своих коней после того, как уже всё закончится. И если Украина годами и поколениями закаляла себя, конечно, не от хорошей жизни, к сегодняшним испытаниям, то проницаемость российской агрессии на территорию Западной или Северной Европы, скорее всего, столкнётся с намного более слабым сопротивлением.

И поэтому важно строить в западных столицах, западных обществах осознание того, что если, не дай Бог, украинская плотина будет трескаться, то последствия там будут катастрофическими», – выразил опасения Глебовицкий.

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