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01.09.2021 20:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Киеве обвинили белорусов в «неправильном» праздновании независимости

Новости УкраиныДень независимости Белоруссии, празднуемый третьего июля в годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков, не...

День независимости Белоруссии, празднуемый третьего июля в годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков, не имеет отношения к истинной «незалежности» белорусов.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила работник Национального института стратегических исследований Ирина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У белорусов даже праздник независимости – не так, как мы тридцать лет отпраздновали. Они его празднуют в июле, и это день освобождения Минска от войск нацистской Германии во Второй мировой войне.

Какая здесь связь с независимостью? даже не вся Белоруссия, а только Минск.

А день подписания декларации о суверенитете – белорусский официоз ничего. Вчера смотрели страничку президента Белоруссии – ни слова. Это не ценность для них», – рассуждает она.

Павленко привела в пример белорусам украинцев, которые в 2014 году устроили в своей столице беспорядки, скинули действующее правительство.

«Перенесли праздник на референдуме. Насколько он был честным, но ведь никто не был против. В 1999 году был этот референдум и революция. Нещадно побили молодёжь.

У нас вот на Майдане побили молодёжь, и на следующий день на Майдан вышла половина Киева. А там всё заглохло. И у меня нет больших надежд, что белорусское общество будет против такого», – сокрушается чиновница.

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