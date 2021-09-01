В Киеве обвинили белорусов в «неправильном» праздновании независимости

День независимости Белоруссии, празднуемый третьего июля в годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков, не имеет отношения к истинной «незалежности» белорусов.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявила работник Национального института стратегических исследований Ирина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У белорусов даже праздник независимости – не так, как мы тридцать лет отпраздновали. Они его празднуют в июле, и это день освобождения Минска от войск нацистской Германии во Второй мировой войне.

Какая здесь связь с независимостью? даже не вся Белоруссия, а только Минск.

А день подписания декларации о суверенитете – белорусский официоз ничего. Вчера смотрели страничку президента Белоруссии – ни слова. Это не ценность для них», – рассуждает она.