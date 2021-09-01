В Киеве обвинили белорусов в «неправильном» праздновании независимости

В Киеве обвинили белорусов в «неправильном» праздновании независимостиНовости Украины
День независимости Белоруссии, празднуемый третьего июля в годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков, не имеет отношения к истинной «незалежности» белорусов.
Об этом в эфире «Украинского радио» заявила работник Национального института стратегических исследований Ирина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У белорусов даже праздник независимости – не так, как мы тридцать лет отпраздновали. Они его празднуют в июле, и это день освобождения Минска от войск нацистской Германии во Второй мировой войне.
Какая здесь связь с независимостью? даже не вся Белоруссия, а только Минск.
А день подписания декларации о суверенитете – белорусский официоз ничего. Вчера смотрели страничку президента Белоруссии – ни слова. Это не ценность для них», – рассуждает она.
Павленко привела в пример белорусам украинцев, которые в 2014 году устроили в своей столице беспорядки, скинули действующее правительство.
«Перенесли праздник на референдуме. Насколько он был честным, но ведь никто не был против. В 1999 году был этот референдум и революция. Нещадно побили молодёжь.
У нас вот на Майдане побили молодёжь, и на следующий день на Майдан вышла половина Киева. А там всё заглохло. И у меня нет больших надежд, что белорусское общество будет против такого», – сокрушается чиновница.
Спасибо!
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