В Киеве обвинили спортивные федерации в работе на Путина

14.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все спортивные федерации Украины якобы являются пророссийскими организациями с советскими убеждениями, а их лидеры – «агенты Путина», ведущие антиукраинскую деятельность.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный тренер Украины Алексей Семенюшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В большинстве все федерации единоборств или силовых видов спорта, так или иначе, ориентированы на пророссийское движение, а в своих целях и убеждениях имеют советские позиции.

Абсолютно неудивительно, что вместо того, чтобы признать вину и как-то влиять на будущие поколения спортсменов в данной ситуации, их ещё пытаются отдалить и сделать конфронтацию в обществе нивелировать позицию СБУ и продолжать свою грязную работу, связанную с влиянием путинской среды на украинский спорт и образование», – сказал тренер.

По его словам, в спортивной среде формируется антиукраинское движение аж с 2014 года.

«Для того, чтобы понимать почему так происходит, я, начиная с 2014 года во всех своих интервью заявляю, что такие спортивные федерации позорны и вредны для Украины, и об их руководителях, которые оказывают негативное влияние на Украину со времён Майдана.

Для Путина очень важно влиять на образование и спорт, таким образом он формирует приверженцев, из них он формирует группы «титушек» для влияния на политическое движение и будущие взгляды молодого поколения, чтобы формировать антиукраинские настроения в нашем обществе», – заключил Семенюшко.

Отметим, что в 2018 году директор Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного Алексей Семенюшко был обвинен коллегами в попытке рейдерского захвата учебного заведения, подделке диплома о высшем образовании и разворовывании средств.

Напомним, ранее группа подростков-дзюдоистов избила двух сотрудников СБУ в киевском метрополитене.