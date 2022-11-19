В Киеве объясняют отказ Польши воевать: «Украина и так стачивает России зубы, по западным меркам – очень задёшево»

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Вполне вероятно, что США приказали объявить, что ракета, убившая двух человек на территории Польши, принадлежит украинской ПВО, чтобы не поджигать ситуацию, поскольку характер нынешних боевых действий на Украине американцев полностью устраивает.

Об этом в интервью украинской журналистке Инге Мезере заявил украинский политолог Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы убивать российских репортеров на Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг – ред.) несколько месяцев назад заявил, что, если хоть одна ракета упадёт на территорию НАТО, то ответ будет суровый по всей строгости закона. Ракета упала, и дальше надо отвечать по всей строгости закона по 5-й статье. И тут все начинают задавать вопрос – готова ли Европа к такой эскалации? Мы прекрасно понимаем, что нет. Европа не готова. Она готова играть в длинную, она готова постепенно повышать уровень напряжённости озабоченности и все эти вещи, которые мы хорошо знаем. Естественно, американцы прекрасно понимают, что европейцы как слабое звено альянса, они не по поводу того, чтобы воевать и быстро вписываться. Поэтому сразу пошла политическая игра. Сначала поляки заявили, что это была ракета Х-101, в первые часы. Пошла вся эта истерика по социальным медиа, по СМИ. Потом был «звонок друга» Джозефа (Байдена – ред.), который всем позвонил и объяснил – ребята, давайте не гнать лошадей, потому что это влечёт за собой политические решения со всеми этими сложностями. Поэтому американцы тушат ситуацию таким образом, чтобы не нужно было принимать политические решения, к которым не готова Европа. Украина прекрасно, в их понимании, справляется с вопросом утилизации России, то есть российская армия стачивает зубы. По западным меркам это всё за очень дёшево происходит», – отметил политолог.

«Для Украины важно же, чтобы всё равно была установлена истина. Здесь масса вопросов. Почему больше суток не пускали украинских специалистов на место взрыва, какие проблемы? Если это украинская ракета, то взяли параметры, посмотрели, есть обломки, они всегда остаются. Каждая ракета имеет свою маркировку особую, каждый пуск фиксируется и записывается, какая ракета по какому азимуту летела. Поэтому установить это при желании всё можно очень быстро, потому что плюс ещё спутниковое наблюдение, плюс есть системы ДРЛО, которые постоянно летают вдоль границы, в том числе корректируют нашу защиту. Они дают целеуказания для наших установок, сообщают, что с территории Белоруссии поднялся МиГ-31, возможен удар, благодаря этому мы можем вовремя разворачивать наши системы защиты», – объяснил Романенко.