В Киеве объявили охоту на русских с допуском к государственным секретам

19.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Гражданам РФ нельзя предоставлять украинское гражданство, поскольку они начнут строить свой вариант России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Александр Палий, на минувших выборах обслуживавший интересы тогдашнего президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал указ президента Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для граждан РФ.

«Решать за счет пришельцев из России наши демографические проблемы еще никогда не выходило. Наоборот, пришельцы из России для Украины демографические проблемы создавали в свое время. Потому я думаю, что эта инициатива Зеленского, она либо от бессилия, либо, скорее, от какого-то совета людей, у которых не совсем украинские интересы…

Исключительно с украинской точки зрения те россияне, которые могут принести Украине или российскую гостайну, или какие-то особые результаты с точки зрения нашей государственной безопасности, они и так в соответствии с действующим законодательством могут получать ускоренно украинское гражданство…

Те россияне, которые приезжают из нынешней имперской России, и так было и сто лет назад, которые приезжали тогда в Гетманат Скоропадского, они хотят строить Россию, они не хотят, им не нужна Украина. Они строят свою маленькую Россию на Брайтоне, строят свою Россию в Риге, в Юрмале – они везде строят свою маленькую копию России. Я уверен, что это нам не нужно. Нам нужны только россияне, которые конкретно приезжают с государственными секретами российскими», – заявил Палий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения гражданства гражданам российской Федерации.