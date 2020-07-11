В Киеве объявили приоритетом уничтожение «Северного потока-2»

11.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Если Россия не остановит строительство газопровода «Северный поток-2», то США признают РФ спонсором терроризма, что приведет к обострению ситуации в Балтийском море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

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«Очевидно, США не намерены отступать. Очевидно, что санкции будут введены. И если это не остановит «Газпром», Кремль и его сети влияния в Берлине и Брюсселе, то со стороны США признание России страной — спонсором терроризма не заставит долго себя ждать. Уже сейчас в Сенате США появился первый законопроект авторства Роберта Менендеса о санкциях в отношении президента РФ, министра обороны и других официальных лиц, причастных к вознаграждению талибов за уничтожение американских военнослужащих», – пишет Гончар.

По его мнению, «Германия, поддерживая путинский проект, может оказаться в очень некомфортном положении страны, солидаризирующейся со спонсором терроризма».

«А у Вашингтона появится основание задействовать ultima ratio (последний аргумент) и установить зону A2/AD [от англ. anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и маневра] в западном секторе Балтики на юг от Борнгольма, чтобы положить конец путинскому потоку. Холодная Балтика может стать горячей, если Европа окажется неспособной укротить организованную транснациональную группировку «Путинский поток-2», которая фактически пытается руководить и федеральным правительством, и Еврокомиссией», – считает автор.

Он предлагает Киеву подыграть американцам и предоставить Госдепу США «материалы о поддержке Россией деятельности террористических группировок «ДНР» и «ЛНР», а также «полную информацию о терроре, который осуществляет Россия на оккупированной территории Крыма против крымскотатарского народа и граждан Украины».

«Для Украины уничтожение «Северного потока-2» остается приоритетным ответом на российскую агрессию», – резюмирует Гончар.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в марте 2014 года киевский миллионер Геннадий Балашов призвал власти Украины взорвать трубопровод, по которому через территорию Украины в Европу прокачивается российский газ.

Кроме того, замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» признал, что Украина рассматривала возможность подрыва ГТС, чтобы прервать поставки российского газа в ЕС.

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