В Киеве объявили страны Глобального юга природными врагами Украины

Вадим Москаленко.  
02.04.2024 22:28
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Многие страны Глобального юга, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, являются для Украины «мировоззренческими» врагами.

Об этом в эфире интернет-канала «Разные люди» заявил политический аналитик Александр Новохатский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие страны Глобального юга, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, являются для Украины...

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«Можно ли к представителям арабского мира подходить с мерой «враг»-«друг»? Есть более-менее понятная позиция стран Запада, есть позиция стран, которые открыто поддерживают Россию. Сегодня они для нас враги», – сказал ведущий.

«Я твой тезис не просто поддерживаю, а могу усилить. Эмираты, Саудовская Аравия и большинство стран так называемого Глобального юга являются нашими природными мировоззренческими врагами.

Они нас не воспринимают в своём праве видеть мир так, как мы его видим. Они не видят Украину как самостоятельную страну. Они считают нас как минимум мятежной провинцией, которая по какой-то дури откололась от офигенной страны России, и что-то там себе надумала», – ответил Новохатский.

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