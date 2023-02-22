В Киеве очень напряглись из-за приостановки участия РФ в СНВ-3

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Приостановка участия России в Договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) полностью развязывает руки обеим сторонам, что очень опасно.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приостановка участия России в Договоре между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению...

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Он признался, что из всего послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина, это заявление напугало больше всего.

«Фиксируется то, что есть в действительности, то, что российско-американские отношения теряют последний якорь, который ещё немного сдерживал их от шагов, которые могут быть действительно довольно опасными. Но это отражение того общего состояния отношений, которые мы имеем сегодня», – рассуждал он.

«Это довольно печально, и это единственный момент, который вызывает определённые сомнения в том, что как же это дело будет идти дальше, потому что теперь фактически обе стороны могут бесконтрольно делать всё, что захотят», – пугался Огрызко.

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