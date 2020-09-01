01.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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В Киеве опасаются, что ЛДНР ответят на украинские провокации огнем


Решение украинского правительства о перемирии на Донбассе не подразумевало конкретных механизмов его реализации и подвергалось критике сторонников войны. Поэтому украинская сторона сейчас нарушает условия перемирия, возводя укрепления, что и стало поводом для предупреждения со стороны ЛДНР об огне по укреплениям.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

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«Решение о прекращении огня было принято достаточно неожиданно, в том числе, усилиями [главы администарции президента Украины] Ермака. Его критиковали сторонники войны, был невероятный шквал критики с их стороны. С другой стороны, механизмов, которые бы укрепляли достигнутые договоренности на уровне каких-то конкретных шагов, не было предложено.

Известно также что на протяжении уже очень долгого времени та же миссия ОБСЕ многократно не просто заявляла, а статистически показывала, что с украинской стороны было ощутимо больше и обстрелов и всего остального. Но от украинского общества такая информация скрывается, ему всегда показывают лишь одну сторону – вот, это оттуда обстрелы.

Если та сторона начнет стрелять по возводимым укреплениям, как говорит Пушилин, то все вернется на круги своя. Но само по себе его заявление – это такой раздражитель-напоминание: «Давайте все-таки будем что-то делать». Поэтому надо посмотреть, чем все это закончится», – сказал Шабовта.

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