14.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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В Киеве опасаются, что Россия пустит Днепр в обход Украины

Поскольку Днепр берет свое начало на территории России, то Москва может вырыть обходной канал, чтобы пустить эту реку мимо Украины.

Об этом пишет киевская интернет-газета «Страна», отмечая, что в последние дни внезапно актуализировался вопрос о возобновлении поставок пресной воды с Украины в Крым.

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Так, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Украина, перекрывшая в 2014 году подачу воды в Крым, нарушила международное право, котрое регулирует стоки таких рек, как Днепр.

В ответ фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич сказал, что Украина ничего не нарушала, поскольку перекрыла воду из технического сооружения, а не Днепра.

«Правда, всем понятно, что в Северо-Крымский канал вода поступает из Днепра, а исток Днепра действительно находится в России. И в теории Путин даже может дать команду вырыть обходной канал, чтобы пустить Днепр мимо Белоруссии и Украины. Но, пока этого нет, то и заявлять претензии на воду Днепра бессмысленно.

Другое дело, что и перекрывать поступление пресной воды по Северо-Крымскому каналу, с точки зрения логики украинской власти, тоже бессмысленно. Абсолютно все украинские политики так или иначе заявляют, что Крым вернется в Украину, а потому, если в это действителньно верят, какой смысл обезвоживать свою собственную территорию? Но если уж украинской власти хочется наказать Кремль за аннексию Крыма, то лучше просто брать серьезную плату с России за использование воды из канала. Для украинского бюджета это будет явно лучше. И при этом не будут страдать ни крымчане, ни территория полуострова», – приходит к выводу издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», историк и публицист Александр Широкорад объяснил, что если РФ решится на поворот рек, протекающих по украинской территории, но берущих начало в РФ, это будет иметь катастрофические последствия для Киева.

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