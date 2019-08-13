Водная блокада Крыма ударила по Украине

13.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Украина, перекрывшая в 2014 году подачу воды в Крым, нарушила международное право, регулирующее стоки таких рек, как Днепр.

Об этом «Комсомольской правде» заявил зампредседателя Совета министров – постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

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«Река Днепр протекает в России, Украине и Белоруссии. Следовательно, она является международной. По логике вещей вода, которая течет из России на Украину, не может перекрываться Украиной даже для мелиоративных сооружений в другом субъекте РФ. Об этом нужно разговаривать с украинцами, поскольку есть международное право, регулирующее стоки международных рек», – сказал Мурадов.

При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс говорит, что речь о возобновлении переговоров с украинской стороной по поводу возобновления водоснабжения воды по Северо-Крымскому каналу не идет.

«Нас эта тема не интересует сегодня. Вопрос закрыт. Канал – это проблема Украины. Потому что у них после перекрытия начало затапливать Херсонскую область. У нас, слава богу, все нормально. Крым обеспечен и питьевой, и поливной», – утверждает Фикс.

В свою очередь издание отмечает, что летом этого года села Раденск и Маячок Херсонской области летом этого года оказались затопленными.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Херсонской области грозят экологическая катастрофа и эпидемии из-за объявленной руководством Украины водной блокады Крыма.