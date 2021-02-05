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05.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Преследования журналистов, Россия, Украина, Цензура
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В Киеве опасаются, что телеканалы аукнутся Зеленскому Донбассом

Новости Украины

На Украине опасаются, что закрытие президентом Владимиром Зеленским трех оппозиционных телеканалов обернется обострением в Донбассе.

Такого развития событий, передает корреспондент «ПолитНавигатора», не исключают украинские политические эксперты, мнение которых приводит киевское интернет-издание «Апостроф».

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«Не исключаю повышения ставок в диалоге по Донбассу со стороны РФ. Речь не о большой войне. Речь идет об обострениях, которые показали, что перемирие (как его воспринимает Владимир Зеленский) не работает совсем. Это и сейчас понятно, но возможно нечто больше. К такому развитию событий нужно быть готовыми», – говорит политический эксперт «Украинского института» будущего» Игорь Тышкевич.

В свою очередь руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала говорит, что реакция кремлевского руководства будет зависеть от того, насколько им по-настоящему близок один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, с которым связывают закрытые каналы.

«Эскалация на фронте возможна, если у Владимира Путина и его окружения эмоции перевесят здравый смысл. Серьезное обострение на Донбассе станет очередным подтверждением того, что под санкции попали не просто частные телеканалы, а именно антиукраинские пропагандисты. Вдобавок у нашей власти появятся дополнительные аргументы, чтобы требовать от Запада ужесточения санкций», – сказал Бала.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», глава МВД Украины объявил, что перемирие закончилось.

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