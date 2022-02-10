В Киеве опасаются, что вслед за перекрытием акватории будет коридор до Приднестровья

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Новости Украины

Масштабные учения, которые Россия готовится провести на Черном море, могут быть предвестниками создания сухопутного коридора от Донбасса до Приднестровья.

Для захвата украинского побережья можно использовать не только зашедшие в Черное море большие десантные корабли, но и располагающиеся в Крыму части ВДВ, а также ударную авиацию. Такими опасениями в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет применено одновременно аэромобильное десантирование. Мы знаем, что в последнее время в том же Крыму были развернуты дополнительные аэромобильные, воздушно-десантные части. Например, 56-й полк в Феодосии, который был перемещен из континентальной части России и был из бригады переформатирован в полк. Мы знаем, что на севере Крыма находится большое количество боевых и транспортных ударных вертолетов. То есть, воздушный десант вместе с амфибийным могут решить определенную задачу. Это может быть задача в соединении Приднестровья, Крыма и Краснодарского края, может быть задача захвата определенных акваторий юга Украины, объединения Крыма с Краснодарским краем и так далее», – перечислил Рыженко целый ряд катастрофических для Украины сценариев.