В Киеве опасаются, что вслед за перекрытием акватории будет коридор до Приднестровья

10.02.2022  14:07 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Украина
Новости Украины

Масштабные учения, которые Россия готовится провести на Черном море, могут быть предвестниками создания сухопутного коридора от Донбасса до Приднестровья.

Для захвата украинского побережья можно использовать не только зашедшие в Черное море большие десантные корабли, но и располагающиеся в Крыму части ВДВ, а также ударную авиацию. Такими опасениями в эфире финансируемого за счет Госдепа США ресурса «Крым. Реалии» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Масштабные учения, которые Россия готовится провести на Черном море, могут быть предвестниками создания сухопутного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Будет применено одновременно аэромобильное десантирование. Мы знаем, что в последнее время в том же Крыму были развернуты дополнительные аэромобильные, воздушно-десантные части. Например, 56-й полк в Феодосии, который был перемещен из континентальной части России и был из бригады переформатирован в полк.

Мы знаем, что на севере Крыма находится большое количество боевых и транспортных ударных вертолетов. То есть, воздушный десант вместе с амфибийным могут решить определенную задачу.

Это может быть задача в соединении Приднестровья, Крыма и Краснодарского края, может быть задача захвата определенных акваторий юга Украины, объединения Крыма с Краснодарским краем и так далее», – перечислил Рыженко целый ряд катастрофических для Украины сценариев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть