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09.11.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Россия, Украина, Энергетика
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В Киеве опасаются отказа Европы от российского газа

Европейские страны, которые отказываются от российского газа, работают против украинской газотранспортной системы.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказывает киевский политолог Владимир Воля.

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“Все в Европе, кто уменьшает потребление российского газа, работают на снижение российского газового транзита через Украину. Польша отказывается от российского газа в пользу другого, в том числе американского, и тем самым лишает Украину части транзита. Вот и Болгария уменьшает зависимость от российского газа, переориентируясь на собственную добычу, на поставку трубами из Азербайджана и через терминалы в Греции и Турции”, – пишет политолог.

“Нельзя сохранить транзит через Украину, если будет уменьшаться потребление российского газа в Европе”, резюмирует Воля.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ГТС Украины превращается в музейный экспонат.

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