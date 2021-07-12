В Киеве опасаются: Украину может качнуть с Запада на Восток

12.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может снова отвернуться от Запада, на этот раз в сторону Китая.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чалого, Украину не берут в НАТО еще и потому, что она постоянно меняет свой вектор развития.

«К сожалению, я не уверен, что мы снова не качнемся. Одна из причин, почему нас так рассматривают, – это не только российский фактор, а он есть, но и то, что у нас менялась эта позици. Вы же помните, письмо отправляли уже, подписывали спикеры, премьер, президент, а потом Янукович – и все назад. И, конечно, если вы посмотрите эти годы, у нас постоянно колебание позиций. Даже смена военной доктрины, где НАТО то появится, потом исчезает – сейчас в Конституции уже записано, это сложнее убрать», – сказал экс-посол.

«Но де-факто, можно сказать, и есть такое опасение, что вот, смотрите, я стучал во все двери – НАТО, ЕС, а нас там не хотят. Потому будет нейтралитет или мы с Китаем будем какие-то оборонные соглашения подписывать. Но это уже было, мы это уже видели, и видели, к чему это все приводит», – заявил Чалый.

Напомним, ранее Украина отозвала свою подпись из-под инициированной Канадой резолюцией Совета по правам человека ООН об осуждении дискриминации коммунистическим Китаем уйгуров в Синцзяне.

После этого депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что Украина стоит на пороге смены ориентации страны с Запада на Восток, и пригрозил путчем в случае если это произойдет.