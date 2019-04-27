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27.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Закарпатье, Политика, Украина
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В Киеве оправдывают экспансию Венгрии на Закарпатье

Раздача венгерских паспортов жителям Закарпатской области оправдывается тем, что, когда ранее Украина не имела безвиза с Европой, это была единственная возможность для местных жителей спокойно ездить за границу и заниматься контрабандой.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается венгерской ситуации. Она, по большей части, развивалась до того момента, как Украина получила безвизовый режим, потому что в тот момент, в тот период получение такого паспорта: венгерского, румынского – давало возможность как раз беспрепятственного выезда и возможность заниматься тем бизнесом, которым в пограничной зоне все занимаются. В данном случае, я соглашаюсь, что сам факт наличия второго паспорта не ведёт к сепаратизму как таковому. Это то, на что нужно обращать внимание», – рассказал дипломат.

«Но то, что венгерская сторона уже длительное время требует, чтобы был создан отдельный избирательный округ, где проживали бы, если не исключительно, то до 90% венгров этнических – это действительно является вопросом, который требует совсем другого внимания, чем сам факт получения каких-то паспортов», – резюмировал Грищенко.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко заявил, что венгерская сторона завершила 100-процентную паспортизацию прилегающих к Украине территорий.

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